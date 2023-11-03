Путин о Крыме и Новороссии: Нас поставили перед выбором, в рамках которого мы не могли иначе

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия не стала бы присоединять Крым в 2014 году, если бы ее отношения с Украиной были бы дружественными.

Об этом он заявил сегодня на встрече с членами Общественной палаты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной (я и сейчас говорю – братской, имея в виду этнический состав) нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не пришло бы совершать действия, связанные с Крымом. Если бы там было все хорошо, если бы к русскому языку, русским людям относились бы нормально, не было бы этих переворотов государственных, ну разве кому-нибудь в голову России пришло бы действовать так, как мы действовали. Конечно, нет. Но надо было людей защищать от этой мрази нацистской. Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией», – сказал Путин.