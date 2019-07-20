20.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Путин напомнил о националистическом прошлом семьи Медведчука: Я бы не сказал, что мы очень близки

Российский президент Владимир Путин заявил, что «не очень близок» с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Об этом глава государства сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Я бы не сказал, что очень близки, но мы знакомы хорошо. Он был руководителем Администрации президента Кучмы, и тогда, в том качестве попросил меня поучаствовать в крещении его дочери. В нашей православной традиции отказываться нельзя», – сказал Путин.

«Я скажу честно, мы не так часто с ним общаемся. У него больше свободного времени, чем у меня. Но время от времени мы встречаемся, особенно в связи с его работой в направлении освобождения удерживаемых лиц. Он посвящает этому много времени», – также отметил российский президент.

«…У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. Ведь господин Медведчук родился в семье человека, который был осуждён во времена Советского Союза за, как говорили, националистическую деятельность. Он же родился в Сибири, где его семья, отец находились, по сути, что называется, в изгнании», – также напомнил Путин.

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