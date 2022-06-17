Путин о спецоперации: «Нас подтащили к этой черте»

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Новости Украины

Россию вынудили начать военные действия.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевые действия – это всегда трагедия. Но это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные. Нас просто подтащили к этой черте», – сказал Путин.

Он напомнил, что Кремль прекрасно взаимодействовал со всеми прозападными правительствами на Украине.

«Какой там нафиг цивилизационный выбор. Денег натырили, спрятали в банках и хотят их защитить. Самый лучший способ защиты – говорить о том, что это цивилизационный выбор. Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что чтобы они ни сделали, их деньги будут там защищены. Так и происходит. Что они ни творят – все им сходит с рук. В этом весь смысл цивилизационного выбора», – сказал Путин.

В результате Запад создал на Украине антироссийский плацдарм.

«Если бы мы попробовали бы создать антиамериканский плацдарм где-нибудь в Мексике, что бы было. Даже в голову никому не приходит что-то подобное делать. Мы в свое время даже убрали свои военные базы с Кубы. А нам создают такие угрозы и отказываются договариваться. Откуда такое пренебрежительное отношение? Из мнимого величия», – заключил Путин.