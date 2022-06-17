Путин о спецоперации: «Нас подтащили к этой черте»

17.06.2022  19:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россию вынудили начать военные действия.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россию вынудили начать военные действия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на...

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«Боевые действия – это всегда трагедия. Но это вынужденные действия с нашей стороны, неизбежно вынужденные. Нас просто подтащили к этой черте», – сказал Путин.

Он напомнил, что Кремль прекрасно взаимодействовал со всеми прозападными правительствами на Украине.

«Какой там нафиг цивилизационный выбор. Денег натырили, спрятали в банках и хотят их защитить. Самый лучший способ защиты – говорить о том, что это цивилизационный выбор. Начали проводить антироссийскую политику в надежде на то, что чтобы они ни сделали, их деньги будут там защищены. Так и происходит. Что они ни творят – все им сходит с рук. В этом весь смысл цивилизационного выбора», – сказал Путин.

В результате Запад создал на Украине антироссийский плацдарм.

«Если бы мы попробовали бы создать антиамериканский плацдарм где-нибудь в Мексике, что бы было. Даже в голову никому не приходит что-то подобное делать. Мы в свое время даже убрали свои военные базы с Кубы. А нам создают такие угрозы и отказываются договариваться. Откуда такое пренебрежительное отношение? Из мнимого величия», – заключил Путин.

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