Путин о внешней политике: Главное — Белоруссия, в самом конце ЕС и США, об Украине – ни слова
Президент РФ Владимир Путин начал с упоминания Белоруссии внешнеполитическую часть сегодняшнего обращения к Федеральному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Считаем правильным укреплять взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, экономике. Вместе с партнерами по интеграции продолжим укреплять общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза», – сказал Путин
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Он также упомянул о том, что союзникам предстоит воплотить в жизнь принятые решения о сопряжении ЕврАзЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Отношения России и Китая президент назвал стабилизирующим фактором.
Далее в числе приоритетов России Путин назвал Индию, Японию, с которой нужно заключить мирный договор, и страны Юго-восточной Азии.
Только после этого Путин сказал, что Россия надеется, на восстановление нормальных отношений со странами ЕС.
Что касается отношений США, президент с сожалением отметил, что вынужден на них остановиться в связи с выходом этой страны из договора по ракетам средней и малой дальности.
Украину в своем сегодняшнем послании Путин не упомянул вообще.
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