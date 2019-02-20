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20.02.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Белоруссия, ЕС, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Путин о внешней политике: Главное — Белоруссия, в самом конце ЕС и США, об Украине – ни слова

Президент РФ Владимир Путин начал с упоминания Белоруссии внешнеполитическую часть сегодняшнего обращения к Федеральному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Считаем правильным укреплять взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, экономике. Вместе с партнерами по интеграции продолжим укреплять общие рынки, укреплять внешние связи Евразийского экономического союза», – сказал Путин

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Он также упомянул о том, что союзникам предстоит воплотить в жизнь принятые решения о сопряжении ЕврАзЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь». Отношения России и Китая президент назвал стабилизирующим фактором.

Далее в числе приоритетов России Путин назвал Индию, Японию, с которой нужно заключить мирный договор, и страны Юго-восточной Азии.

Только после этого Путин сказал, что Россия надеется, на восстановление нормальных отношений со странами ЕС.

Что касается отношений США, президент с сожалением отметил, что вынужден на них остановиться в связи с выходом этой страны из договора по ракетам средней и малой дальности.

Украину в своем сегодняшнем послании Путин не упомянул вообще.

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