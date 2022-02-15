Путин о военных манёврах возле Украины: Всё пойдёт по плану

15.02.2022  18:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что дальнейшие действия России после частичного отвода войск от украинской границы будут зависеть от поведения Киева и Запада.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что дальнейшие действия России после частичного отвода войск...

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«Как Россия будет действовать дальше? По плану. Из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Пока никто не может ответить, как она будет складываться. Это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые были нами поставлены, дипломатическим путем», – сказал Путин.

Он также высказался по поводу возможного вступления Украины в НАТО, которое, как говорят в Европе, состоится еще не скоро.

«Что значит, «говорят» в межгосударственных отношениях? Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома. Более того, обсуждается вступление Украины в НАТО. Говорят, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего.

Мы слышим, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо в ближайшее время в ходе переговорного процесса», – сказал Путин.

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