Путин об ответе США: Ни по одному вопросу нет позиции, одни клише

Президент РФ Владимир Путин не доволен ответом, который США дали на предложение России по безопасности.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. Там есть вещи, которые можно обсуждать. Они, правда, носят второстепенный характер, но будем добиваться ответа на ключевые вопросы.

Почему наши партнеры просят его не публиковать? Согласитесь, что это странновато. Что же скрывать от общественности, чего они нам ответили. Я не буду вскрывать каждую статью – ни по одному ключевому вопросу не просто нет позиции или ответа, их просто обошли. Мы видим только политические клише», – сказал Путин.