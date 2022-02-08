Путин об ответе США: Ни по одному вопросу нет позиции, одни клише
Президент РФ Владимир Путин не доволен ответом, который США дали на предложение России по безопасности.
Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мы сейчас подготовим ответ на ту бумагу, которую мы получили из Брюсселя и Вашингтона. Там есть вещи, которые можно обсуждать. Они, правда, носят второстепенный характер, но будем добиваться ответа на ключевые вопросы.
Почему наши партнеры просят его не публиковать? Согласитесь, что это странновато. Что же скрывать от общественности, чего они нам ответили. Я не буду вскрывать каждую статью – ни по одному ключевому вопросу не просто нет позиции или ответа, их просто обошли. Мы видим только политические клише», – сказал Путин.
Макрон не считает практику обмена письмами продуктивной.
«Обмен письмами не позволит найти решение в таком сложном процессе. Можно ли решить все, решая вопрос только с НАТО? Это очень важный вопрос, но есть и другие, которые надо решить, чтобы гарантировать нашу общую безопасность. И поэтому я здесь. Нам надо коллективно работать, чтобы Россия, США и все союзники должны преодолеть травмы, которые влияют на взгляд на Европу и найти полезные решения», – сказал Макрон.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.