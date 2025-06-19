Путин об ударе по Киеву: Здесь мы не делаем никакого секрета

Михаил Рябов.  
19.06.2025 01:28
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Россия в ходе последнего удара по Киеву поражала цели оборонно-промышленного комплекса, а не по жилым кварталам, как это представляют западные СМИ.

Об этом, обращаясь к одному из западных журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в ходе последнего удара по Киеву поражала цели оборонно-промышленного комплекса, а не по...

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«Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли бы могли что-то рассказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то видели, то со стороны, – удар был по объектам ВПК, а не жилым кварталам. По объектам, которые производят военную технику.

Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей СВО – демилитаризация Украины. Лишение ее возможности иметь угрожающие нам Вооруженные силы. А для этого мы должны с ними или договориться – а мы в ходе Стамбульских договоренностей договорились по численности армии, вооружениях, обо всём договорились! Но потом усилиями западных союзников Украины они выбросили эти договоренности в помойку и решили воевать с нами до последнего украинца и стратегической победы.

Этого не получается. Поэтому мы вместо договоренностей на этот счет вынуждены с помощью ВС РФ добиваться решения этой задачи. Мы не допустим, чтобы на Украине были Вооруженные силы, которые бы в перспективе угрожали Российской Федерации», – сказал Путин.

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