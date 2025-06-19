Путин об ударе по Киеву: Здесь мы не делаем никакого секрета
Россия в ходе последнего удара по Киеву поражала цели оборонно-промышленного комплекса, а не по жилым кварталам, как это представляют западные СМИ.
Об этом, обращаясь к одному из западных журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если бы ваши журналисты видели, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли бы могли что-то рассказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то видели, то со стороны, – удар был по объектам ВПК, а не жилым кварталам. По объектам, которые производят военную технику.
Здесь мы не делаем никакого секрета. Одна из целей СВО – демилитаризация Украины. Лишение ее возможности иметь угрожающие нам Вооруженные силы. А для этого мы должны с ними или договориться – а мы в ходе Стамбульских договоренностей договорились по численности армии, вооружениях, обо всём договорились! Но потом усилиями западных союзников Украины они выбросили эти договоренности в помойку и решили воевать с нами до последнего украинца и стратегической победы.
Этого не получается. Поэтому мы вместо договоренностей на этот счет вынуждены с помощью ВС РФ добиваться решения этой задачи. Мы не допустим, чтобы на Украине были Вооруженные силы, которые бы в перспективе угрожали Российской Федерации», – сказал Путин.