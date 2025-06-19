Путин об ударе по Киеву: Здесь мы не делаем никакого секрета

Россия в ходе последнего удара по Киеву поражала цели оборонно-промышленного комплекса, а не по жилым кварталам, как это представляют западные СМИ.

Об этом, обращаясь к одному из западных журналистов, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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