Путин об Украине и газе: нет транзита – нет и газоснабжения

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент России Владимир Путин на форуме в Пекине затронул, среди прочего, вопрос транзита газа через Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“А потом вопросы экономического характера. Мы, в конце, концов, подпишем транзитный договор, на транзит газа, или нет? Вы понимаете, это же вопрос какой? Здесь я бы с Вами отдельно лучше подискутировал на этот счет, но ладно уже, здесь секрета нет. Ведь Украина раза в два получает дороже газ, чем могла бы получать. Вы понимаете, что за эти годы на 1400 процентов выросли тарифы на тепло в стране? На электроэнергию там, по-моему, 1000 процентов. Падает реальный уровень жизни, падает катастрофически. Но как это, можно не учитывать, что ли? Можно плюнуть на это?”, – заявил он.

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По словам Путина, никакого реверса газа на Украине нет, это есть лишь на бумаге. Поэтому он призвал Киев прекратить заниматься тем, что он назвал «политическими фокусами».

«Если транзита газа из России через Украину не будет, то и не будет газоснабжения Украины», – сказал Путин.