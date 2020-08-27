27.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Транспорт
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Путин облетел «Тавриду» и поручил связать её с Южным берегом Крыма


Президент России Владимир Путин запустил движение по новейшей трассе «Таврида», которая строится в Крыму. Глава государства лично проехал по одному из участков трассы на отечественном президентском лимузине «Аурус» (с крымскими номерами), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В автомобиле с президентом (Путин пристегнулся, пошутив, что иначе придется платить штраф) ехал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, а также один из руководителей строительства объекта. Путин подчеркнул, что облетел на вертолете почти всю «Тавриду» и поручил сделать съезды с нее к курортным регионам.

«Я сейчас на вертолете летел, специально летел, чтобы посмотреть. Практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет, красиво. Современный объект, современный по-настоящему. Удобный и красивый. Надо съезды сделать только к берегу так, чтобы, особенно когда туристический поток идет, люди едут не в Симферополь, они едут на Южный берег, поэтому нужно съезды сделать», – заявил Путин.

Напомним, федеральная трасса «Таврида» строилась в Крыму с мая 2017-го года. Сегодня президент официально открыл первую очередь новой дороги длиной более 250-ти километров. Время в пути из Керчи до Симферополя, теперь составит порядка двух часов, вместо 3,5 часов по старым автодорогам.


Рабочим еще предстоит завершить трассу до Севастополя, а также реконструировать развязки.

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