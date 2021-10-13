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13.10.2021 19:42 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Газ, геноцид, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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Путин обрисовал в цифрах разгул газового геноцида на Украине

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность по поводу того, что из-за нестабильных цен на...

Президент РФ Владимир Путин высказал обеспокоенность по поводу того, что из-за нестабильных цен на газ на европейском рынке страдают простые потребители на Украине.

Об этом он заявил сегодня, выступая на «Российской энергетической неделе», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмите, в Восточной Европе что происходит, в Западной. Каждый месяц там увеличиваются тарифы. В Украине – то же самое. Для граждан – 281 доллар за тысячу кубов, а средние доходы в долларовом эквиваленте – 230. Примерно так. Потребительские возможности не соответствуют. Некоторые регионы там уже отказываются заключать договора на приобретение энергоресурсов», – отметил Путин.

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