Путин обвинил Пригожина в измене: Мятеж будет подавлен

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Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооружённых Сил, правоохранительных органов и специальных служб в связи с вооруженным мятежом, поднятым лидером ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«То, с чем мы столкнулись – это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу», – сказал Путин.

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Он считает, что действия Пригожина толкают страну «к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции».

Президент отдельно обратился к бойцам ЧВК «Вагнер», «кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления – вооружённого мятежа».

«Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – сказал Путин, пообещав, что мятеж будет жестко подавлен.

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях», – сказал президент.

По последним данным, вооруженные бойцы ЧВК «Вагнера» с бронетехникой заняли центр Ростова-на-Дону, также колонна замечена возле Воронежа. Канал «Рыбарь» сообщил о работе боевой авиации над трассой М4, чтобы препятствовать продвижению «вагнеровцев».

Сам Пригожин сегодня с утра проводил переговоры в Ростове с руководством Минобороны (на уровне замов Шойгу и Герасимова). В Сети появились кадры их беседы на улице в окружении вооруженной охраны.

Целый ряд губернаторов заявили о поддержке позиции президента, среди них оказались и руководители регионов, считавшихся близкими к Пригожину (Крым, Луганск и т.п.).

Сообщается также о проведении обысков в офисах «Вагнера» и демонтаже рекламы с призывами вступать в ряды ЧВК.