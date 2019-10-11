Путин обвинил Зеленского в неспособности выполнять договоренности

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский не смог обеспечить предусмотренный Минскими соглашениями отвод войск на линии соприкосновения в районах Золотого и Петровского в Донбассе, что демонстрирует отсутствие политической воли со стороны Киева.

Об этом в ходе заседания Совета глав государств СНГ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот что мы сейчас наблюдаем? Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Подъехали туда националистические военные формирования и просто публично заявили: «Если армия уйдет с этим позиций, мы там встанем». Армия не уходит.

Представители непризнанных республик ЛНР, ДНР дважды или трижды уже давали сигнал о том, что они готовы, белую ракету пускали – сигнал отвода. С той стороны ничего нет, никакого ответа. Мы знаем, почему. Националисты пришли туда и не дают армии уйти. Говорят, если армия уйдет, мы станем. Армия не уходит. Но здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать считаю нужным не конкретных людей, а проводимую ими политику», – отметил глава государства.

Отметим, что сегодня представители ДНР и ЛНР повторно запускали белую сигнальную ракету в присутствии СММ ОБСЕ на линии соприкосновения, однако украинская сторона третий день подряд проигнорировала попытки начать мирный процесс.