20.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин объяснил, как правильно называть жителей «незалежной»


Несмотря на то, что укра́инцев и русских всячески пытаются разделить и рассорить, эти два народа не должны забывать о том, что их объединяет, считает президент России Владимир Путин.

Соответствующую видеозапись показали в анонсе второй серии интервью «20 вопросов Владимиру Путину», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно не забывать, что нас (Россию и Украину – прим. ред.) объединяет. Нет, нужно было обязательно разрезать по живому. Разделяй и властвуй. Кому-то нравится разделять Украину и Россию», – сказал Путин.

Также президент России отметил, что в русском языке правильно называть граждан «незалежной» укра́инцами.

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