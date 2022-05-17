Путин объяснил, как Запад подтолкнул Россию на спецоперацию

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Новости Украины

Коллективный Запад с начала госпереворота в Киеве за эти восемь лет сделал всё, чтобы Москва пошла на такой шаг, как спецоперация по денацификации Украины.

Об этом на совещании правительства России заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что происходит сегодня, к огромному нашему сожалению, вокруг Украины, связано с непродуманной политикой «коллективного Запада», которые на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве», – сказал российский лидер.

«Пренебрежительно относились к проблемам, которые складывались на Юго-Востоке Украины и, по сути, в течение 8 лет способствовали продолжению боевых действий начатых киевским режимом 8 лет назад», – резюмировал Путин.