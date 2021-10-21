Путин объяснил, какой будет «мягкая сила» России

Президент РФ Владимир Путин видит успех российской «мягкой силы» в самоуважении.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском клубе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Себя уважать. Это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы кому-то доказывать, что мы хорошие. Не надо этого делать. Относиться с уважением к себе, своей истории, своей культуре. И люди к вам потянутся», – сказал Путин.