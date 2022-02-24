Путин объяснил крупному бизнесу, как правильно понимать операцию России

24.02.2022  22:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Спецоперация вооруженных сил России на Украине – это вынужденная реакция на угрозы безопасности для страны, созданные Западом.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперация вооруженных сил России на Украине – это вынужденная реакция на угрозы безопасности для...

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«То, что происходит, – вынужденная мера. Нам просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям.

Честно говоря, я даже удивлен: ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Могли такие риски для нас создать, что непонятно, как бы дальше страна существовала бы», – сказал Путин.

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