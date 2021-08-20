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20.08.2021 19:41 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Германия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал
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Путин объяснил Меркель, за что сидит Навальный

Западу стоит относиться с уважением к решению российского суда по делу Алексея Навального, осужденного...

Западу стоит относиться с уважением к решению российского суда по делу Алексея Навального, осужденного за мошенничество.

Так ответил президент РФ Владимир Путин на требование канцлера ФРГ Ангелы Меркель освободить Навального сегодня на совместной пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается фигуранта, которого вы упомянули, он осужден не за политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться ею для осуществления бизнес-проектов, тем более, с нарушением закона.

Что касается несистемной оппозиции в целом. Я что-то не вижу, чтобы в западных странах – достаточно вспомнить движение «Оккупай Волстрит» или желтые жилеты во Франции – чтобы этих людей поддерживали при выдвижении в представительные органы власти. Чего-то такого мы не видим…

Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в 20-м веке. Мы революций больше не хотим… Что касается решения судебных властей РФ, просил бы относиться к ним с уважением», – сказал Путин.

По его мнению, борьба с коррупцией «используется и рекомендуется к использованию для достижения политических целей». Бороться с коррупцией должны люди, которые безупречно исполняют закон, подчеркнул Путин.

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