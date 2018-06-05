05.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин объяснил, почему нет веры Украине

Обнаружение старой советской ракеты на месте крушения в Донбассе малазийского «боинга» в 2014 году не означает, что к инциденту причастна Россия.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью австрийской телерадиокомпании ORF, текст которого публикует официальный сайт Кремля.

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«Обе конфликтующие стороны: и украинская армия, и даже украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняются, кроме своих лидеров, и донбасская милиция, вооружённые формирования Донбасса – они все используют оружие советского и российского производства. Все. И у одной, и у второй стороны стоят на вооружении в том числе всякие различные комплексы: и стрелковое оружие, и авиация, и комплексы борьбы с авиацией. Всё это российского производства», – сказал Путин.

Он напомнил о том, что в 2001 году Украина уже сбивала пассажирский самолет над Черным морем.

«Это сделала украинская армия в ходе учений. И первая реакция украинских официальных лиц заключалась в том, что Украина к этому не имеет никакого отношения. Был сбит гражданский самолёт, который летел рейсом из Израиля в Россию. Все погибли, естественно. Украина напрочь отрицала свою причастность к этому ужасному инциденту, но потом вынуждена была с этим согласиться. И почему мы должны сейчас верить украинским официальным лицам?», – поинтересовался президент РФ.