Путин объяснил, почему отказал Медведчуку в освобождении моряков

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Виктор Медведчук, который был выведен недавно президентом Украины Владимиром Зеленским из процесса по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, продолжает договариваться с Россией об освобождении украинских граждан.

Об этом сегодня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Владимирович Медведчук этим занимался по поручению бывшего президента Украины господина Порошенко. Он очень близко к сердцу принимает эти проблемы. Он совсем недавно был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента недалеко от Керченского пролива. Ставил вопрос об освобождении еще ряда конкретных лиц, которые были осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ», – сказал Путин, отвечая на вопрос украинского журналиста Валерия Швеца.

Президент РФ полагает, что освобождение украинцев из российских тюрем нужно увязывать с освобождением россиян и других граждан из тюрем Украины.

«Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде, чем их решать, мы должны подумать о судьбе тех людей, в том числе, и граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации на Украине. Эти вопросы не исчезают из нашего поля зрения. Особенно это касается проблем людей, оказавшихся в трудной ситуации, в местах лишения свободы и в подобных местах, которые не лучше, чем тюрьма», – отметил президент РФ.

На прямую линию также поступали вопросы об улучшении отношений с Украиной. Из Одессы поинтересовались, когда Путин к ним приедет. Ведущая озвучила эти обращения, но президент РФ не отреагировал.