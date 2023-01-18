Путин объяснил, почему победа России в СВО неизбежна

Победа России в СВО неизбежна, потому что в основе ее лежат «единство и сплоченность многонационального российского народа, мужество и героизм наших бойцов и работа оборонно-промышленного комплекса».

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждое из этих звеньев – и промышленность, и состояние государственных финансов, и социальная сфера, – все это создает основу для нашего эффективного развития и для победы. Она обеспечена, у меня в этом нет никаких сомнений. Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более чем в три раза больше, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в том, что победа будет за нами», – сказал Путин.

Он пообещал, что производства ОПК будут обеспечены средствами госбюджета.

«Деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, деньги предоставляются на расширение производства, на выпуск современной продукции, наиболее востребованной, на выпуск изделий, которые от единичных экземпляров начинают выпускаться в массовом количестве. Сейчас только мы с руководителями концерна говорили еще об одной возможности поддержать, имея в виду, что внешний рынок ушел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных Сил», – сказал Путин.

Также президент пообещал труженикам военной отрасли отсрочку не только от мобилизации, но и от срочной военной службы.

«Что касается призыва в рамках частичной мобилизации, то всем работникам оборонно-промышленного комплекса была предоставлена такая возможность, то есть они были исключены из этого призыва. И в целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно, по-моему, 830 тысяч человек. Что касается призывников, которые призываются на срочную службу. С учётом того, что оборонка сейчас загружена, и с учётом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решён», – сказал Путин.