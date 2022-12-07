Путин объяснил, почему в России не будет новой мобилизации

07.12.2022  18:58 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Только четверть от всех мобилизованных граждан сейчас находится в зоне боевых действий СВО.

Об этом сегодня на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Только четверть от всех мобилизованных граждан сейчас находится в зоне боевых действий СВО. Об...

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«У нас из 300 тысяч мобилизованных наших мужчин, защитников Отечества, 150 тысяч находятся в зоне проведения операции. То есть – половина в войсках, в группировке. Из этих 150 тыс только половина – 77 тыс – находится в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны. Или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции.

Еще половина мобилизованных граждан не находится в группировке вообще. Они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку. Это так называемый боевой резерв.

В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях – просто не имеют смысла. Необходимости для государства и Министерства обороны в этом сегодня нет никакой», – сказал Путин.

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