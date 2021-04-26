Путин объяснил США, что от российских ракет за океаном не спрятаться

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенным Штатам не удастся остаться в стороне, если НАТО атакует Россию с европейской территории.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил один из ведущих военных экспертов России, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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Издание поинтересовалось, что стоит за недавним заявлением президента РФ, что в случае нанесения удара по РФ с территории одной из стран НАТО в Европе, то ответный удар придется по центрам принятия решений.

«Верховный главнокомандующий имеет право иногда приоткрыть некоторые вещи из этих документов. И если не полностью озвучить, то, по крайней мере, исходя из государственных интересов, о них намекнуть. А это был серьёзный намёк со стороны Верховного главнокомандующего. Он четко дал понять Штатам: организовать и провести только в Европе ограниченную ядерную войну, не затрагивающую территорию самих США, не получится. Это все фантазии», – сказал Мураховский.

Он уточнил, что такие планы были еще в семидесятые годы прошлого века, когда в США тоже разрабатывалась стратегия ограниченной ядерной войны в Европе или на Дальнем Востоке.

«Но как тогда, так и сейчас в ходе неоднократно проводимых стратегических учений, сразу же выяснялось, что очень быстро, буквально в течение нескольких часов, такая война приводит к полномасштабному обмену ядерными ударами между великими державами.

Так что наш президент просто напомнил, что в этом смысле ничего не изменилось. И это, конечно, серьезный козырь, который разбивает планы всяких там американских экспертов и теоретиков, которые надеются, что можно будет где-то там у границ России или Японии покидаться тактическими ядерными бомбочками, а самим остаться в тени», – говорит аналитик.

Он напомнил, что заявление Путина прозвучало в связи с планами США развернуть в Европе ракеты средней дальности.

«И тут со стороны наших заокеанских соседей просматривается явное желание: вот мы, дескать, разместим в Европе ракеты средней дальности, которые кой до кого смогут быстро долететь. Но в ответ ведь такие же ракеты средней дальности до США не достанут. То есть эта война будет где-то там, далеко от нас, на евразийском театре военных действий. А мы тут вроде будем и ни при чём. Ну, вот президент Путин и объяснил им: нет ребята, так не получится. Достанется и вам», – резюмировал Мураховский.