Путин объяснил Западу, что как прежде больше не будет

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Соединенные Шаты не сумеют доминировать в современном мире.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя наместником Господа на земле. У них нет никаких обязательств, а только интересы. Эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста. И, конечно, они имеют право на их развитие в собственных интересах. Речь идет о тектонических изменениях в геополитике и глобальной экономике. Существенно возрастает роль самобытных государств-регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – сказал Путин.

Он, подчеркнул, что изменения носят неотвратимый характер.

«Время бурных перемен нельзя пересидеть, переждать, рассчитывая, что все вернется на круги своя, все будут как и прежде. Не будет. Но правящие круги некоторых стран пребывают в подобных иллюзиях. Они не хотят замечать очевидных вещей, а цепляются за тени прошлого, полагая, что доминирование Запада в экономике и политике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих собственных заблуждений о странах вне «золотого миллиарда», считают их периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колониям. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта. Сами себя считают исключительными. Отсюда неуемное желание наказать, экономически подавить тех, кто выбивается из общего ряда. Не хочется этому подчиняться», – сказал Путин.