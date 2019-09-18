Путин объявил Израиль русскоязычной страной

18.09.2019, Москва, Олег Кравцов

В Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан, а страна связана с Россией семейными и родственными узами.

Об этом, сообщает «Коммерсант», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на проходившем в Москве конгресса еврейского фонда «Керен Ха-Йесод», собирающего пожертвования для Израиля.

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«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, я без преувеличения говорю! Почти 2 млн русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством!», – сказал российский президент.

Также он поблагодарил еврейские организации за противодействие попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны.

«Когда мы сталкиваемся с негативными явлениями, с попытками пересмотреть результаты Второй мировой войны, исказить историю, я, с одной стороны, с удовольствием, а с другой стороны, с тревогой должен отметить, что почти единственными организациями, которые публично противостояли всем этим попыткам, были еврейские организации Европы, в том числе и в Прибалтийских странах!

Я, конечно, всегда думаю об этом, и с благодарностью думаю, но жалко, что только они. Ведь люди не побоялись выходить на улицу, протестовать, надевали одежду узников концлагерей, напоминали о тех событиях, занимали активную открытую позицию. За это им большое спасибо», – подчеркнул президент РФ.