16.04.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Парад Победы, Россия, Сюжет дня
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Путин объявил о переносе Парада Победы и шествия «Бессмертный полк»




Владимир Путин объявил о переносе Парада Победы и шествия «Бессмертный полк» с 9 мая на более поздний срок в нынешнем году после ликвидации угрозы эпидемии коронавируса.

Об этом президент России заявил на заседании Совбеза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До праздника Дня Победы меньше месяца. Перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая. И жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка уже должна быть начата сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям.

Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, парадах в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», – сказал Путин.

Он пообещал, что, несмотря на отмену публичных торжеств, ветераны получат всю необходимую поддержку.

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