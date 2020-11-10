Путин объявил о вводе миротворцев в Карабах. В Армении – беспорядки

10.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин выступил с экстренным заявлением, в котором подтвердил достигнутые договоренности с Арменией и Азербайджаном о прекращении военных действий и вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Российские войска будут разделять противоборствующие стороны и защищать армянское население от возможной резни. Азербайджан сохраняет под своим контролем районы Карабаха, занятые в ходе боевых действий.

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В ближайшее время должен состояться обмен пленными, должны быть разблокированы дороги в Карабахе.

Несколько иную версию озвучил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Он заявил, что с азербайджанской стороны Анкаре направлено приглашение прислать в Карабах «турецких миротворцев» – о которых ничего не упоминал Путин.

«Замечательно, будем осуществлять миротворческую деятельность с теми, кто вчера завозил в регион сирийских боевиков», – недоуменно комментирует журналист-международник Аббас Джума.

Вполне вероятно, что приглашение Алиева – реверанс в адрес Турции, недовольной соглашением с Москвой. Анкара пыталась сорвать заключение договоренностей, утверждает военкор Игорь Димитриев.

«Вертолет сбили конкретно турки, а теперь ясно, для чего. Чтоб сорвать переброску российских войск к Лачину и переговоры в целом… Да, ещё понятно, что МИД РФ выгораживал Баку, чтоб завершить заключение договора», – считает он.

«Кстати, ходят упорные слухи, что из Шуши просто вышли. Почему? Потому что без этого символического города – центра Карабахского ханства, Алиев не хотел соглашаться. Потому Шуша была частью договоренностей изначально», – утверждает Димитриев.

Российский телеведущий Андрей Медведев полагает, что Турции не удалось выполнить программу-максимум в Карабахе.

«Глобально, задача войны в Карабахе была, конечно, не захватить его, не флаг над Степанакертом азербайджанский повесить. А выдавить Россию из региона вообще. Полностью. При потере Карабаха в Ереване подняли бы вопрос о базе в Гюмри. «Вы же не помогли», – считает Медведев.

По его мнению, соглашением будут недовольны и армяне, и азербайджанцы.

«Недовольны будут с обеих сторон. С одной, потому что сдали Карабах. С другой – потому что не взяли Карабах. Для Баку это половинчатая победа. Даже не совсем так. Учитывая уровень пропаганды, многие в Азербайджане сочтут, что это украденная победа. Или хуже того, проданная. Дескать, немного оставалось, а Алиев взял и все слил русским», – добавил Медведев.

Политолог Фёдор Лукьянов считает, что заключенное перемирие – временное. Он обращает внимание на публикации СМИ о том, что РФ может подписать с Турцией отдельное соглашение, предусматривающее появление «наблюдательных станций» в Карабахе.

«Турция феноменально успешно продавливает своё влияние. Таки навязали подобие сирийского варианта для Карабаха…Анкара становится активным участником политики на Южном Кавказе. Роль России меняется, но остаётся важной… Вероятнее всего, то, о чем объявлено сегодня, лишь временная ситуация», – подчеркнул Лукьянов.

Он прогнозирует, что поражение в Карабахе повлечет отставку армянского премьера Никола Пашиняна. Его преемники попробуют взять реванш, на что, впрочем, рассчитывают в Баку и Анкаре, где готовят продолжение боевых действий.

«Случившееся означает военно-политическое поражение и капитуляцию, которая едва ли будет принята населением. Будущее Никола Пашиняна крайне сомнительно. Насколько новая конфигурация удовлетворит Баку и Анкару? Они явно считают это первым этапом. А возможные попытки армянской стороны взять реванш, что на исключено в случае смены власти, могут быть использованы как повод для второй фазы», – считает Лукьянов.

В подтверждение прогнозов о судьбе Пашиняна из Еревана уже пришли сообщения о массовых протестах недовольных поражением в Карабахе, которые собрались, несмотря на поздний час.

Уже начались беспорядки, в здание правительства, разбив стекла, ворвались недовольные уступками Азербайджану. Толпа намерена направиться к резиденции Пашиняна.

«Думаю, в связи с подписанием Арменией соглашения с Азербайджаном, вся острота конфликта для Армении перейдёт во внутреннюю политику. Это уже доказанный на постсоветских территориях факт, что если ты неконституционным путём свергаешь власть или организовываешь пафосные революции, исход один — потеря части территорий страны, ослабление государственных институтов, кризис, внутренний гражданский конфликт и предстоящая потеря власти. Доказано Украиной», – комментирует киевский юрист Андрей Портнов.

«Армению ждет мощный политический кризис и, возможно, даже свержение Пашиняна. Армянские военные будут разыгрывать ровно ту же схему, что и военные Германии в 1918 году, когда обвиняли в капитуляции социал-демократов фактически проиграв войну. Ключевой нарратив в политике Армении в ближайшие годы – нарратив о предательском ударе в спину. Он будет причиной милитаризации, автократизации и политической нестабильности, которая, в конце концов, приведет к еще одной войне с Азербайджаном. Но это будет потом, сейчас Азербайджан, Турция и Россия празднуют достижение своих политических целей. Армения в ярости от унижения», – констатирует украинский политолог-майданщик Юрий Романенко.