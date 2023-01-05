Путин объявил перемирие – Донецк в шоке

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на прозвучавшие предостережения о том, что Украина не будет выполнять перемирие, к которому призвал Патриарх Кирилл, российский президент Владимир Путин дал указание вооруженным силам о прекращении огня.

«Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», – сообщает официальный сайт Кремля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Член совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова такой шаг Путина одобряет.

«Патриарх призвал обе стороны объявить перемирие на Рождество. Путин поручил прекратить огонь на Рождество. Поднялась волна критики – «Зачем?! Та сторона огня не прекратит! С ними невозможно договариваться!». Но ведь мы хотим остаться христианами и спасись в самой сути этого слова. И если та сторона ушла прочно к бесам и в ответ на прекращение огня будет стрелять, это вовсе не значит, что и мы должны отправиться по ее стопам – к бесам. По-христиански – огонь в Рождество прекратить», – комментирует Ахмедова.

А вот депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский не скрывает реакции:

«С кем перемирие? С мразями, резавшими и стрелявшими по безоружным, связанным нашим пленным? Их было по десятку в год, этих перемирий, на протяжении восьми лет. Эти твари не прекращали стрелять ни на минуту. Кому мы что пытаемся доказать? У крыс и гиен больше человечности, чем у бандеровцев».

Бывший командир ополчения Игорь Стрелков традиционно критикует решение власти.

«Очень сильный ход! Но немного незавершенный… Вторым очень сильным ходом со стороны Верховного Главнокомандующего было-бы объявить о том, что он отправляется на передовую в районе города Донецка (например), чтобы (в условиях одностороннего перемирия) отпраздновать с солдатами Рождество. Полагаю, что такой ход оценят не только уважаемые киевские партнеры, но и солдаты в окопах, которые будут двое суток «односторонне перемиряться», – пишет Стрелков в своем блоге.

Кстати, националист из запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Назар Приходько пишет вот что:

«Согласно имеющейся у меня информации, «перемирие» было объявлено Путиным для того, чтобы посетить Донецк. Что интересно, Зеленский на старое Рождество (так на Украине в рамках переноса празднования на 25 декабря теперь называют православную дату, – ред.) тоже может поехать на Донбасс. Так это или нет – покажет время».

Так или иначе, но на Украине уже восприняли объявление перемирия как слабость России. Вот что пишет печально известный куратор сайта «Миротворец» Антон Герашенко.

«Путин хочет получить любую зацепку только для того, чтобы остановить уничтожение своих солдат, танков и другой техники…Никакие остановки огня недопустимы вплоть до полного выдворения агрессора с территории Украины, включая Крым!» – пишет Геращенко.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет прекращать огонь.

«Украина не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население, как это делает Россия. Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории. Россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется «временное перемирие».

Обозреватель Борис Рожин предостерегает: односторонне объявленное перемирие будет использоваться врагами России для дестабилизации внутри самой РФ.

«1.Запад раскачивает в РФ кейс слабости и некомпетентности власти. 2.Власти, уже имея за плечами 8 лет минских перемирий и собственные признания, что никто их выполнять не собирался, снова запускают бодягу с «перемириями к дате». Рождественские перемирия уже были – они никогда не соблюдались. Как и «пасхальные», «хлебные», «школьные» и прочие так называемые «перемирия». 3.Решение очевидно вряд ли будет иметь большую популярность, даже несмотря на усилия официальной пропаганды по этому поводу. 4.Резонный шаг со стороны противника – 6 и 7 января заваливать снарядами и ракетами Донецк или любой другой город, чтобы слабость и некомпетентность власти была видна армии и обществу еще лучше. 5.Ну и далее все в рамках пункта №1», – предостерегает Рожин.