Путин объявит Украину врагом – Яценюк

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин якобы объявит Украину врагом и пойдёт по кальке 2014 года, чтобы мобилизовать российский электорат.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём я сегодня вижу проблему России: да, у них есть 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов, они считают, что они могут выстоять. Проблема России не только экономическая, они увидят эти проблемы, они у них наступят обязательно. Проблема в том, что Путин как правило решает свои внутренние проблемы за счёт внешнего фактора. Ему нужно будет мобилизовать свой электорат и говорить, почему плохо в России», – заявил Яценюк.

«Можно мобилизовать больной электорат? Я не уверен», – отметил киевский пропагандист Виталий Портников.

«Если они будут сидеть дома и смотреть «RT» или «Первый канал» – а в принципе Россия именно такая, потому что посмотрите, сколько человек вышло на протесты против конституции вечного Путина, практически ноль, то есть это означает, что Россия политически деморализована.

Ему нужна будет какая-то кость, и зная, как он всегда поступал, я не исключаю, что он пойдёт по кальке 2014 года, и вообще не исключаю, что он поступит так, как поступал всегда советский режим: как только были проблемы в Советском Союзе, всегда врагом назначался Запад. Украина назначена Путиным врагом», – объяснил экс-премьер.

«Поэтому он сейчас будет нас затягивать в новые минские процессы, в новое разведение сил, в какие-то трёхсторонние-двадцатисторонние группы, он снова будет затягивать в разного рода ловушки для того, чтобы мобилизовать российскую часть против Украины, для того, чтобы показать врага и для того, чтобы подрывать Украину изнутри. Ему нужна будет слабая Украина, он будет слабнуть, значит ему будет нужна Украина ещё слабее. И это должен понять президент: они никогда не будут друзьями, Владимир Путин – это его враг, потому что Владимир Путин – враг украинского государства. У Путина есть друг, его фамилия Медведчук, а не Зеленский», – добавил Яценюк.