09.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин оценил умное поведение половины украинцев

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин считает украинцев, на поддерживающих вступление своей страны в НАТО, умными...

Президент РФ Владимир Путин считает украинцев, на поддерживающих вступление своей страны в НАТО, умными людьми.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления в НАТО. И это умные люди. Я говорю безо всякой иронии, я не имею в виду, что остальные какие-то глупые.

Но те, кто не хотят, не желают оказаться на линии огня – они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди ощущают себя частью нашей общей цивилизации и не хотят оказаться на линии огня, чтобы одна часть этой цивилизации противостояла другой части и при этом исполняла какой-то танец под чужую музыку. Умные люди», – сказал Путин.

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