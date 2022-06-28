«Путин очень добрый, расстрелять бы вас» – военный медик обрушился на коллег

Новости Украины

Даже после издания указа президента РФ Владимира Путина о развитии тактической медицины, ситуация не сдвинулась ни на шаг, идёт распил бюджета.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил кандидат медицинских наук, писатель-публицист Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень зол на коллег, очень зол. Потому что все восемь лет я говорю – нам нужно развивать тактическую медицину. Кто у нас критикует Владимира Путина, имейте в виду, уже два года он издал указ, что нужно развивать тактическую медицину, уже два годовых бюджета эти уроды, военные медики, «попилили», а для тактической медицины не сделали ни#ера, хотя за эти два года можно было», – отметил он.

«Сколь добрым был когда-то Сталин, и в этом был лишь виноват. Мне иногда кажется, что главный недостаток и вина Владимира Владимировича, что он мразей этих бл#ть не стреляет. Сначала они говорили, типа, нет приказа, а теперь, когда им дали приказ, они находят возможность его не воплощать в жизнь. У них нет приказа, у них совести не хватает, у мразей», – возмущался Евич.