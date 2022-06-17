Путин очертил границы «дороссийской» Украины

Новороссия не имеет никакого отношения к Украине.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новороссия взялась в результате нескольких войн с Турецкой империей. Украина не имеет к этому отношения. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями: Киев, Житомир, Чернигов. Все. Сформировалась и ладно. Мы согласились с этим.

Если бы у нас были хотя бы партнерские отношения с Украиной, не было бы проблемы даже по Крыму, если бы с уважением относились к людям, которые там проживают. В голову никому не приходило. Они же все сделали своими руками, взрастив национализм», – сказал Путин.