Путин очертил границы «дороссийской» Украины

17.06.2022  22:20 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 579
 
Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Новороссия не имеет никакого отношения к Украине.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новороссия не имеет никакого отношения к Украине. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Новороссия взялась в результате нескольких войн с Турецкой империей. Украина не имеет к этому отношения. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями: Киев, Житомир, Чернигов. Все. Сформировалась и ладно. Мы согласились с этим.

Если бы у нас были хотя бы партнерские отношения с Украиной, не было бы проблемы даже по Крыму, если бы с уважением относились к людям, которые там проживают. В голову никому не приходило. Они же все сделали своими руками, взрастив национализм», – сказал Путин.

Православный активист Кирилл Фролов считает, что Путин «дал отмашку на освобождение Новороссии и Северской Руси».

«Очевидно, что Владимир Путин имел в виду Благовещенское перемирие во второй русско-литовской войне 1503 года, по которому с Россией воссоединилась Северская Русь во главе с русским городом Черниговым, чей уроженец святой Киевский и Московский митрополит Алексий (Бяконт) является одним из создателей столичного статуса Москвы и будущей Слобожанщины, где Москва построила города Харьков, Сумы, Чугуев, Путивль, Изюм и многие другие. Это лекция не столько про историю, сколько про актуальные политику и СВО», – написал Фролов в своем ТГ-канале.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть