Путин очертил границы «дороссийской» Украины
Новороссия не имеет никакого отношения к Украине.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Новороссия взялась в результате нескольких войн с Турецкой империей. Украина не имеет к этому отношения. Украина пришла в Российскую империю с тремя территориями: Киев, Житомир, Чернигов. Все. Сформировалась и ладно. Мы согласились с этим.
Если бы у нас были хотя бы партнерские отношения с Украиной, не было бы проблемы даже по Крыму, если бы с уважением относились к людям, которые там проживают. В голову никому не приходило. Они же все сделали своими руками, взрастив национализм», – сказал Путин.
Православный активист Кирилл Фролов считает, что Путин «дал отмашку на освобождение Новороссии и Северской Руси».
«Очевидно, что Владимир Путин имел в виду Благовещенское перемирие во второй русско-литовской войне 1503 года, по которому с Россией воссоединилась Северская Русь во главе с русским городом Черниговым, чей уроженец святой Киевский и Московский митрополит Алексий (Бяконт) является одним из создателей столичного статуса Москвы и будущей Слобожанщины, где Москва построила города Харьков, Сумы, Чугуев, Путивль, Изюм и многие другие. Это лекция не столько про историю, сколько про актуальные политику и СВО», – написал Фролов в своем ТГ-канале.
Спасибо!
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