Путин: Один народ – так решила история, а не я

Президент РФ Владимир продолжает считать, что русские и украинцы один народ.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А как можно это изменить. Это исторический факт. Раздел единого русского народа начался в 19-м веке. Фактически сейчас идет гражданская война. Конечно, относиться к тому, что украинцы считают себя живущими в отдельном государстве, можно только с уважением.

Но Украина исторически складывалась как искусственное государство. Откровенно говоря, единственным настоящим серьезным гарантом государственности, суверенитета и территориальной целостности Украины могла быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», – сказал Путин.