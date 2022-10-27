Путин: Один народ – так решила история, а не я

27.10.2022  21:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президент РФ Владимир продолжает считать, что русские и украинцы один народ.

Об этом он заявил сегодня на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир продолжает считать, что русские и украинцы один народ. Об этом он...

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«А как можно это изменить. Это исторический факт. Раздел единого русского народа начался в 19-м веке. Фактически сейчас идет гражданская война. Конечно, относиться к тому, что украинцы считают себя живущими в отдельном государстве, можно только с уважением.

Но Украина исторически складывалась как искусственное государство. Откровенно говоря, единственным настоящим серьезным гарантом государственности, суверенитета и территориальной целостности Украины могла быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», – сказал Путин.

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