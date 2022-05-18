Путин одним указом обнулил Джемилева с Чубаровым

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Новости Украины

Появление указа президента РФ о реабилитации народов Крыма, подвергшихся депортации в годы Великой Отечественной войны, исключило возможность дальнейшего паразитирования на этой теме.

Исторические уроки необходимо помнить, чтобы исключить повторение подобных преступлений в будущем, заявил в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те, кто сбежал, паразитировали на собственном народе и при Украине, – подчеркнул он. – Почему-то мы ни Чубарова, ни Джемилева на фронте не видим. Уехали в Стамбул и оттуда вещают. Людям уже давно надо понимать, что это фрики, которые паразитировали на бюджетных деньгах Украины, присвоили себе право распределения среди крымско-татарского народа этих средств и зарубежной помощи. Вот – все, на чем они сидели».

По словам главы Крыма, возобновить контакты с крымско-татарской общиной в Херсонской области не составило труда. Они не понаслышке знают о преобразованиях в Крыму и приветствуют их в своем регионе.

«Не сомневаюсь, что мы будем жить вместе, – заверил Аксенов. – Паразитирование на национальной почве никогда и никому не приносило успеха».

Глава Крыма уверен, что указ президента о реабилитации греков, армян, болгар, немцев, итальянцев и крымских татар расставил все на свои места, и главная задача – добиться его исполнения на месте и своим примером демонстрировать уважение к друг другу, к культуре и обычаям народов, которые проживают в Крыму.