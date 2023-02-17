Путин одобрил все, что Лукашенко наговорил зарубежным корреспондентам

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин поблагодарил его за то, что он согласился приехать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ну как я мог не согласиться», – ответил Лукашенко.

«Мы все занятые люди, дел хватает и дома, я понимаю. Вчера смотрел вашу пресс-конференцию», – сказал Путин.

«Лучше бы не смотрели, расстроились, наверное», – забеспокоился Лукашенко.

«Нет, я разделяю ваши позиции и подходы, вы знаете», – возразил Путин.

«Уже мне в плюс», – обрадовался Лукашенко.

Вчера на встрече с зарубежными журналистами президент Белоруссии предложил американскому коллеге Джо Байдену лететь не в Польшу, а в Минск, чтобы решить проблемы Украины.

Лукашенко заявил, что у просит у России предоставить тактическое ядерное оружие и тогда в случае нападения соседей Белоруссии даст «страшный» ответ. Кроме того, Лукашенко высказал уверенность в том, что украинские военные договорятся с Россией о мире.