Путин одобрил все, что Лукашенко наговорил зарубежным корреспондентам

Елена Острякова.  
17.02.2023 17:00
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Москву для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин поблагодарил его за то, что он согласился приехать, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл сегодня в Москву для встречи со своим российским коллегой...

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«Ну как я мог не согласиться», – ответил Лукашенко.

«Мы все занятые люди, дел хватает и дома, я понимаю. Вчера смотрел вашу пресс-конференцию», – сказал Путин.

«Лучше бы не смотрели, расстроились, наверное», – забеспокоился Лукашенко.

«Нет, я разделяю ваши позиции и подходы, вы знаете», – возразил Путин.

«Уже мне в плюс», – обрадовался Лукашенко.

Вчера на встрече с зарубежными журналистами президент Белоруссии предложил американскому коллеге Джо Байдену лететь не в Польшу, а в Минск, чтобы решить проблемы Украины.

Лукашенко заявил, что у просит у России предоставить тактическое ядерное оружие и тогда в случае нападения соседей Белоруссии даст «страшный» ответ. Кроме того, Лукашенко высказал уверенность в том, что украинские военные договорятся с Россией о мире.

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