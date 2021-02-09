Путин оказался лидером симпатий белорусов

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусское общество расколото почти поровну по вопросу доверия-недоверия к президенту Александру Лукашенко. Лидеру страны доверяет 41% участников телефонного опроса, не доверяет 46%.

Такие данные сообщает телеграм-канал «Демография упала», которую цитирует ВЦИОМ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Отметим, что опрос был телефонным, то есть проводился в городах. Между тем у селян, которые составляют 22% населения Белоруссии, поддержка Лукашенко традиционно выше.

Дополнительные данные приводит в своем телеграм-канале директор по исследованиям Центра новых идей Григорий Астапеня. Судя по всему речь идет о том же телефонном опросе. Респондентов спрашивали, кого бы они поддержали на президентских выборов.

Лидирует экс-управляющий «Белгазпромбанка» ныне находящийся в СИЗО Виктор Бабарико. У него 35%. На втором месте Александр Лукашенко с 24%.

Далее идут лидеры оппозиции: Павел Латушко – 18%, Светлана Тихановская – 11%, Валерий Цепкало – 10%, Сергей Тихановский – 9%, Мария Колесникова – 8%. У экс-премьер-министра Сергея Румаса – 7%.

Отмечается, что к Лукашенко белорусы относятся хуже, чем к лидерам других стран. Здесь лидирует президент РФ Владимир Путин.