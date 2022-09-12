Путин окажет поддержку Додику перед выборами в Боснии и Герцеговине

12.09.2022  21:11 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 475
 
Балканы, Босния, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Республика Сербская, Россия


Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ)...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», – сказал Песков.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что встреча приурочена ко всеобщим выборам в Боснии и Герцеговине 2 октября. Будут избираться, в том числе и президент, и парламент Республики Сербской, а также сербский член президиума Боснии и Герцеговины.

«Додику нужно еще раз зафиксировать поддержку со стороны России, потому что большинство сербов ориентируется в своем выборе на Россию и Путина. Так что главный смысл этой встречи – политическая фиксация того, что у России остаются союзники в Европе, и того, что Владимир Путин поддерживает кандидатуру Милорада Додика на пост президента Республики Сербской», – сказал Бондаренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть