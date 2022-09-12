Путин окажет поддержку Додику перед выборами в Боснии и Герцеговине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком.

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Определенные контакты готовятся, мы сообщим своевременно», – сказал Песков.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что встреча приурочена ко всеобщим выборам в Боснии и Герцеговине 2 октября. Будут избираться, в том числе и президент, и парламент Республики Сербской, а также сербский член президиума Боснии и Герцеговины.

«Додику нужно еще раз зафиксировать поддержку со стороны России, потому что большинство сербов ориентируется в своем выборе на Россию и Путина. Так что главный смысл этой встречи – политическая фиксация того, что у России остаются союзники в Европе, и того, что Владимир Путин поддерживает кандидатуру Милорада Додика на пост президента Республики Сербской», – сказал Бондаренко.