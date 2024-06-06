Путин описал унизительное положение Германии – вассала США

Михаил Рябов.  
06.06.2024 00:06
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Германия, Дзен, Политика, Россия


Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами предельно корректно, но весьма жестко описал унизительное положение Германии – фактически, политического и военного вассала США.

«Смотрите: взорвали трубопроводы несчастные по дну Балтийского моря. Никто даже не возмущается – как будто так и надо… Хорошо, взорвали одну трубу «Северного потока», но одна труба «Северного потока» жива, слава богу. Почему Германия не хочет получать наш газ по этой трубе? Кто-нибудь может объяснить, в чем логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Что это за бред такой? Нет никакой формальной логики в этом, я даже не понимаю.

Сказали бы, что Европа вообще не должна получать газ. Ладно, хорошо, мы переживем… Вам нужно покупать втридорога сжиженный природный газ, через океан который возят. А ваши «экологисты» что, не знают, как получают сжиженный природный газ? С помощью гидроразрыва. Спросите у тех жителей в США, где производят этот газ, там иногда из кранов вместо воды жижа течет. Ваши «экологисты», которые у власти находятся в правительстве, этого не знают?»  – сказал Путин.

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Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами предельно корректно, но весьма жестко описал унизительное...


«Как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством… Я понимаю зависимость области политики, информационной политики, потому что там, куда ни ткни, в какое-нибудь крупное издание, но конечный бенефициар за океаном – какой-нибудь американский фонд», – отметил  президент.


По его словам, результаты такой политики уже привели к экономическим проблемам в Германии – «просто грубая ошибка на каждом шагу». Это должно сказаться на результатах предстоящих выборов, где немецкая оппозиция имеет шансы получить хорошие проценты.


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