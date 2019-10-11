11.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Путин опозорит Зеленского на встрече нормандской четверки

Срыв разведения войск из-за протестов правоардикалов показывает неспособность украинской власти контролировать ситуацию и может быть использован российской стороной на встрече нормандской четверки.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Владимир Воля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле ситуация неоднозначная. Я думаю что, с одной стороны, нужно учитывать, что есть определенные опасения, что в случае если населенные пункты оказываются в «серой зоне», то есть образуется вакуум власти, вакуум правопорядка, то возможны разные разборки. Кто-то может в этой «серой зоне» шастать и чинить беспредел. Это нужно учитывать.

С другой стороны, нужно понимать, что тот формат в котором осуществляется этой этот протест в Золотом, ставит в некрасивую ситуацию украинское государство. Это фактически пример очевидной слабости и ограниченной дееспособности украинского государства.

Люди прорываются сквозь кордон вооруженной полиции и никто не может помешать. Поэтому я не исключаю, что Путин и ради того чтобы «помотать» Украину перед всем Западом, рассказать, что у нас власть ничего не контролирует, может согласиться на саммит нормандской четверки на высшем уровне даже без разведения в Золотом», – сказал Воля.

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