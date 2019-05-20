20.05.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Путин опять не нашел причин поздравлять Зеленского

В день инаугурации Владимира Зеленского в Кремле дали понять, что не намерены направлять поздравительные телеграммы в Киев на Банковую, поскольку ожидают от нового украинского президента реальных шагов по урегулированию мира в Донбассе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», – ответил он на вопрос журналистов.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом, такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов РФ.

Что касается юго-востока, Донбасса, это внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на чётком плане, изложенном в минских договорённостях», – также добавил Песков.

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