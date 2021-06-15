15.06.2021,

Москва, Олег Кравцов

 
Дзен, Политика, Россия, США
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Путин осознает, что США пытаются уничтожить Россию

Запад делает ставку на то, что новые российские политики уничтожат военно-экономический потенциал страны, как...

Запад делает ставку на то, что новые российские политики уничтожат военно-экономический потенциал страны, как это случилось в позднем СССР.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в материале о предстоящем саммите президентов России и США пишет «Независимая газета».

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«Путин едет в Швейцарию, имея в голове ряд непротиворечивых нарративов, объясняющих все и вся в нынешних отношениях России и Запада. Во-первых, Запад хочет сдержать Россию. Санкции – инструмент недобросовестной конкуренции. Во-вторых, Запад поддерживает в России молодых, энергичных и амбициозных политиков для того, чтобы оппозиция пришла к власти и уничтожила накопленный Путиным военно-экономический потенциал. Буквально – распилив суперракеты на металлолом. Как это произошло в позднем СССР», – отмечается в публикации.

«В-третьих, Запад вмешивается во внутренние дела России через финансирование огромного числа НКО, перечислив им только в прошлом году 72 млрд руб. В-четвертых, Запад игнорирует национальные и стратегические интересы России. Это началось с расширения НАТО на Восток и продолжается в форме свержения дружественных России режимов – посредством госпереворотов и механизмов цветных революций. С учетом характера и содержания претензий к России в ходе расследования «русского следа» комиссией Мюллера нарратив Путина выглядит зеркальным доказательством аналогичного вмешательства со стороны США», – пишет газета.

При этом издание подчеркивает, что «непротиворечивый нарратив Байдена обществу неизвестен».

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