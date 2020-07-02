Путин останется президентом, пока не решит украинскую проблему

02.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Поправка в Конституцию РФ, фактически обнуляющая сроки правления президента Владимира Путина, была внесена на случай возникновения внезапного кризиса, решить который сможет только он, а также из-за Украины, проблема с которой до сих пор не урегулирована.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский пранкер Алексей «Лексус» Столяров.

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«На самом деле, поправка, касающаяся обнуления, была принята, в том числе и в связи с украинским вопросом. Потому что в настоящий момент конфликт с Украиной не урегулирован, и неизвестно, что будет с Минскими соглашениями. Но, поскольку их подписывал Путин, то и наибольшая компетенция в этом вопросе именно у него.

Пока что сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация в 2024 году. Поэтому, на случай эскалации конфликта или кризиса элит, может получиться так, что решить его будет способен лишь Путин», – отметил пранкер.

Также Алексей Столяров подчеркнул, что большинство россиян, проголосовавших «против» новой Конституции, сделали такой выбор исключительно из-за нежелания вновь видеть президентом Владимира Путина. А в целом с поправками они были согласны.

«Но я бы добавил, что эта поправка не означает того, что Путин обязательно останется после 2024 года. Она лишь закрепляет данную возможность. Что касается 25 процентов «против», то там не только либералы и проукраинские, но и коммунисты, которые голосовали лишь против одного человека.

В целом сами поправки и отношение к современной Украине у них не сильно отличается от тех, кто голосовал «за». Но помимо этого есть те, кто не голосовал в принципе. Вот за них и должна разворачиваться битва. Но само голосование подтверждает, что внешняя политика будет оставаться неизменной», – добавил пранкер.