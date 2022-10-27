Путин оставил в силе свои слова про Рай для нас и Ад для Запада

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Ведущий Валдайского клуба Федор Лукьянов напомнил сегодня Владимиру Путину его фразу о том, что в случае ядерной войны страны Запада «просто сдохнут», а россияне попадут в рай. «Но ведь мы же туда не торопимся?..», – спросил Лукьянов.

Путин сделал долгую паузу. Зал начал нервно посмеиваться. Лукьянов – заерзал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эффект достигнут», – удовлетворенно заключил Путин.

Отвечая на аналогичный вопрос одного из участников, президент заявил, что по его мнению, «примитивная цель возни вокруг применения ядерного оружия – повлиять на союзников России и тех, кто ей симпатизирует».

Путин заметил, что Россия никогда прямо не угрожала миру ядерным оружием, отвечала только намеками на чужие заявления. Например, бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Она ляпнула там, девушка так… немного не в себе. Как можно такие вещи говорить публично. Но ее не поправили. Все молчат. Мы думаем, что это согласованная позиция. И что нам делать вид, что мы ничего не слышали?», – сказал Путин.

Он также напомнил, что Украина регулярно обстреливает Запорожскую АЭС, но в мире никто об этом не говорит. Президент также упомянул намерение Киева создать грязную атомную бомбу. Сейчас там, по его словам, пытаются замести следы.

«Они стремятся к ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию. России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет — ни политического, ни военного», – сказал Путин.