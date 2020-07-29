29.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Путин оставляет для Зеленского окно возможностей


После всех тех гадостей, которые в адрес России наговорил президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин вполне может не отвечать на его звонки.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если же разговор все же состоялся, то это значит, что Путин видит пока негласные для остальных изменения в украинской политике.

«То, что перед вступлением в силу этого перемирия произошел телефонный разговор с Путиным, для меня это говорит о том, что подготовка к этому разговору давала основания Путину взять трубку, то есть разговаривать с Зеленским. Потому что он за последние полгода наговорил столько гадостей про Россию – сегодняшнюю, вчерашнюю, позавчерашнюю, что вообще, честно говоря, называется в приличном обществе, ему руки подавать нельзя было.

Мы помним, как он рассказывал о том, что Советский Союз несет равную ответственность чуть ли не за холокост. До такого вообще никто не додумался. И после этого все равно с ним разговаривает лидер одной из великих держав. Для меня это означает, что у него есть какие-то, чего мы не знаем, какая-то информация, которая говорит ему о том, что все-таки если серьезные намерения Зеленский примет по этому пути, то не стоит сейчас настаивать на своей принципиальности «не говорим с нехорошими людьми», – заявил Погребинский.

Напомним, ранее по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского.


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