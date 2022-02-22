Путин отдал приказ. В дело вступает Шойгу

Новости Украины

Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР силами российской армии. Об этом говорится в обнародованных указах главы государства. После принятия политических решений в дело вступает ведомство Сергея Шойгу – на Донбасс отправятся российские миротворцы.

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Сам Шойгу ещё на заседании Совбеза озвучил подробный доклад по украинской группировке, стянутой на подступы к ЛДНР, её оснащенности западными вооружениями, а также описал тактику – террор гражданского населения Донбасса путем нанесения ударов по объектам жизнеобеспечения республик. Шойгу без колебаний поддержал признание Донбасса Россией. Кстати, а ведь именно он совсем недавно проводил переговоры с главами оборонных ведомств США и Великобритании. Очевидно, необходимые выводы о намерениях англосаксонских «партнеров» Сергеем Кужугетовичем были сделаны.

«Мы понимаем, кто все эти восемь лет был против признания Донбасса – это олигархат, бизнес-капитал, финансовые «элиты», а также либералы. И теперь на заседании Совбеза президент дал возможность ключевым фигурам команды публично определиться, на чьей они стороне – по сути, поклясться перед народом и принять решение. И это – кардинальное решение не только для Донбасса, а для всей Большой России. Открыто сказано, что в 90-х годах с распадом Советского Союза мы потеряли свою историческую Родину. И наше будущее – только в одной большой стране, которая по-настоящему может иметь суверенитет и отстаивать свои интересы», – сказал «ПолитНавигатору» Алексей Муратов, один из лидеров общественного движения «Донецкая республика».

Военные не сомневаются, что поставленные президентом задачи будут выполнены армией.

«Мне понравилась холоднокровие и спокойствие нашего министра обороны Сергея Шойгу на Совбезе, а также яркая речь главы Росгвардии Виктора Золотова. Думаю, мы на правильном пути! Отступать некуда. К сожалению, сегодня Запад не допускает общения на равных. Наши аргументы там не слышат. Это касается и вопросов выполнения минских соглашений, и темы расширения НАТО на восток», – говорит полковник запаса Роман Насонов.

С ним соглашается главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Это консолидированная позиция, которую разделяет абсолютное большинство граждан России. Я думаю, все выглядели абсолютно спокойно, адекватно оценивали ситуацию», – заявил Коротченко.

Пока готовился этот материал, в Сети уже появились первые кадры захода колонн российской боевой техники в ЛДНР.

На Донбассе ожидают, что Вооруженные силы РФ позволят не только остановить варварские украинские обстрелы, но и подготовят ситуацию к включению ЛДНР в состав России по примеру Крыма. Во всяком случае, на это сильно надеются после диалога Путина с главой СВР Сергеем Нарышкиным на заседании Совбеза – этот эпизод уже стал настоящим мемом в Интернете.

«Тот случай, когда разведчик проговорился. Все жители Донбасса поддерживают предложение Сергея Нарышкина о вхождении Донецкой и Луганской Республик в состав Российской Федерации», – с улыбкой говорит Алексей Муратов.