Путин отказался даже сфотографироваться рядом с Зеленским

09.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Владимир Зеленский за время пребывания на должности президента Украины показал себя с такой стороны, что российский лидер Владимир Путин предпочитает даже не фотографироваться с главой украинского государства.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил работающий в кремлевском пуле журналист Дмитрий Смирнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам объясню на примере, что такое отношение Путина к Зеленскому. Вы видели с того саммита (встреча Путина и Зеленского в Париже – прим. ред.) хотя бы одну совместную фотографию? Не там, где сидят Путин, Меркель, Макрон и Зеленский. Там была такая история – они пришли на встречу, и единственная фотография, когда они были в кадре вместе, когда они просто проходили к столу вместе, там было видно пересечение, но ни рукопожатий, ничего не было, хотя это была отдельная встреча Путина и Зеленского.

Это было настолько нетипично, вне принципов проведения подобных саммитов и проведения президентских встреч. Я после подошёл к президентскому фотографу и спросил, снимал ли он, но он ответил, что не снимал, потому что их туда не взяли, а отношение к Зеленскому было такое, что Путин с ним даже сфотографироваться не захотел», – сказал Смирнов.