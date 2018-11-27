Путин отказался говорить с Порошенко

28.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Во время провокации Киева, когда катера ВМС Украины отказывались выполнять требования российских пограничников возле Крымского моста, украинский президент Петр Порошенко пытался добиться телефонной связи с российским лидером Владимиром Путиным, однако получил негласный отказ.

Об этом рассказал сам Порошенко в интервью лояльным телеканалам, обслуживающим режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сразу же в ночи я заказал разговор с президентом РФ Путиным. Мы не получили ответа. Я был вынужден обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей», – сказал украинский президент.

Судя по тому, что украинские моряки не были освобождены, а оказались за решеткой за нарушение границы России, разговор Порошенко с Меркель оказался не очень результативным.