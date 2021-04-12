Путин отказался от общения с Зеленским

12.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается обострением в Донбассе спасти остатки своего рейтинга.

Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кто-то из офиса президента Зеленского сказал, что попытки связаться были, и Путин отказывается говорить с Зеленским. Во всяком случае, я так понял. Мне кажется, что вряд ли [это будет] после всего, что наговорил Зеленский, как он рассказывает о том что урегулировать кризис на востоке можно только путем включения Украины в НАТО и прочее, всякую чепуху», – сказал Погребинский.

По мнению политолога, обострение на Донбассе является попыткой остановить падение рейтинга президента, и с этой инициативой выступил кто-то из его окружения.

«Я думаю, что то резкое обострение, свидетелями которого мы сейчас являемся, вряд ли произошло бы, если бы не смена команды в Белом доме в Вашингтоне.

Мне кажется, что и сам Зеленский, и люди, которые его окружают и как-то пытаются на это повлиять решили, что с новым президентом можно будет заставить Путина отказаться от поддержки непризнанных республик и, что называется, на белом коне приехать в Донецк и Луганск, и, соответственно, остановить падение рейтинга президента Зеленского и вообще как-то отвлечь, приуменьшить влияние катастрофы с вакцинированием, с нашими тарифами и всего такого чтобы сохранить, по крайней мере, шансы Зеленского пробыть президентом свой положенный срок, я уже не говорю о втором сроке.

Поэтому мне кажется, что дело именно в этом. И люди, которые президента Зеленского окружают, по всей видимости решили, что сейчас их час, их время пришло, и можно попытаться выдавить Россию из Донбасса, а теоретически еще и из Крыма поскольку готовится «Крымская платформа».

И не в том дело, что президент Зеленский настолько глуп, что он не понимает бесперспективности этих планов. Он, возможно, даже понимает, но он не видит никаких вариантов как бы собственной самореализации для того чтобы остановить падение поддержки. Люди же рано или поздно все больше будут понимать, что человек обещал одно, этого не делает, значит, ничего него у него не получается. С вакцинами – катастрофа, с тем, что люди прекращают платить коммунальные платежи – катастрофа», – сказал политолог.