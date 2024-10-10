Путин отключает нам воду и бьет искусственным интеллектом, – американский конгрессмен

Анатолий Лапин.  
10.10.2024 11:29
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Политика, Россия, США


Россия хочет ослабить США, лишив Штаты воды и применяя искусственный интеллект.

Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил член Демократической партии, конгрессмен от штата Теннесси Стив Коэн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия хочет ослабить США, лишив Штаты воды и применяя искусственный интеллект. Об этом на...

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По мнению американского политика, президент России Владимир Путин спит и видит, как бы расшатать «единство Запада».

«Сейчас, как никогда раньше, Путин хочет ослабить и дестабилизировать Запад. И мы видим, что он все чаще использует кибератаки.

Он организовал кибератаки на критически важные объекты инфраструктуры. В январе была совершена такая атака на водопроводную станцию в Техасе, которая повлияла на водоснабжение в этом штате, а также во Франции и в Польше.

Он также активно проводит кампании по дезинформации, чтобы повлиять на политические взгляды. На президентских выборах в 2016-м году Путин вмешался в выборы в США, чтобы помочь своему фавориту Дональду Трампу. Он попытается сделать то же самое на предстоящих выборах в США, и они, вероятно, будут использовать искусственный интеллект и электронные устройства», – уверяет Коэн.

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