США, бывшие некогда мировым гегемоном, уже не вытягивают противостояние не только с Китаем, но и с Россией, сокрушается киевский философ Сергей Дацюк, в свое время активно «топивший» за переворот 2014 года.

«Я выступал за избрание Трампа, но первые же полгода у власти меня сильно разочаровали… Раньше США выполняли роль гегемона и были мировым правительством. Но сегодня Штаты не вытягивают мировое доминирование. Во-первых, потому что очень сильно взлетел Китай в экономике, в экспансии на разные другие континенты. Не только экономической, но и инфраструктурной, гуманитарной и так далее», – сказал Дацюк в беседе с украинским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск в РФ за призывы убивать российских журналистов).