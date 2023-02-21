Путин отменяет Болонскую систему в вузах

В системе российского высшего образования назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике и социальных отраслях.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, обращаясь к Федеральному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса на рынка труда», – сказал Путин.

Если профессия требует дополнительной подготовки, молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Переход на новую систему должен быть плавным, подчеркнул президент.

«У молодёжи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы. И особо отмечу: те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. И так же не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они не должны потерять в своих правах», – отметил Путин.

Большинство комментаторов расценили это высказывание президента как отмену Болонской системы, навязанной России Западом. Политолог Сергей Марков назвал это главной сенсацией сегодняшнего обращения Путина, и отметил, что в университетах этого давно ждали.

«С Болонской системой покончено! При этом аспирантура, как форма подготовки научных работников, сохраняется. Спрашивается, а кому нужна эта мешанина?.. При этом – ни слова об увеличении бюджетных мест в ВУЗах… Или о размерах стипендий студентам и аспирантам. Напомню, академическая студенческая стипендия составляет сейчас аж 1800 рублей..», – нашла, что покритиковать депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что введенный по Болонской системе бакалавриат был «некоей первой ступенью некоего бесконечного образования, когда человек всю жизнь был бы вынужден «прикручивать» дополнительные «модули» за отдельную плату».

«Сама по себе болонская система, может быть, и неплоха. Но то, что на её основе пытались выстроить насквозь коммерциализированную и не учитывающую потребности страны «образовательную пирамиду», было явным вредом для будущего. России нужны молодые специалисты, способные решать задачи в экономике в целом, промышленности, науке. Ничего незаконченного в образовании быть не должно. Равно как и не должно быть институтов с невнятно обозначенными задачами. Увы, таким институтом начала становиться в последние годы магистратура. Задача не в том, чтобы отказаться от так называемой болонской системы: мы её переросли, поэтому и воспринимали попытки её то ли переименовать, то ли перелицевать с нескрываемым сарказмом. Задача в том, чтобы российская система образования была направлена на обеспечение развития страны, а не всегда абстрактной и неосуществимой в современных условиях «интеграции в мировую цивилизацию», – написал Евстафьев в своем ТГ-канале.